Britse Queen in opspraak door opgerakelde wantoestanden in ‘The Crown’: “Haar gehandicapte nichtjes moesten wel worden doodgezwegen”

Nu kritiek op 'The Crown' blijft toenemen: welke scènes zijn van de pot gerukt en welke kloppen wel?

3 december Royaltywatchers, politici zoals de Britse minister van Cultuur Oliver Dowden (42) en zelfs Helena Bonham-Carter (54), die de rol van prinses Margaret vertolkt: het lijstje prominenten dat wil dat Netflix duidelijk maakt dat ‘The Crown’ wel degelijk fictie is, wordt steeds langer. “Een gevaar voor de monarchie in Groot-Brittannië”, wordt het vierde seizoen zelfs genoemd. Maar bevat de serie wel echt zoveel onwaarheden? We zetten de grootste ‘verzinsels’ uit seizoen 4 op een rijtje.