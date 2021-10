Britse Queen haalt voor het eerst in 17 jaar wandelstok boven

Royalty Coronabe­smet­tin­gen in het Kasteel van Laken baren medewer­kers zorgen: “We worden behandeld als vee”

1 oktober Het coronavirus heeft opnieuw toegeslagen in het Koninklijk Kasteel van Laken. Nadat eerder al koning Filip en koningin Mathilde in quarantaine moesten na een besmetting binnen de familie, zijn nu ook enkele medewerkers besmet. Dat schrijft La Capitale. Een medewerker klaagt in de krant de manier waarop daarmee wordt omgegaan aan.