Britse Queen Elizabeth na haar coronaprik: “Het gaat snel en het is pijnloos”

“Het ging heel snel, en ik heb al veel brieven gekregen van mensen die verrast waren over hoe gemakkelijk het is om het vaccin te krijgen”, zei koningin Elizabeth in het gesprek met functionarissen toen het over de logistiek van de vaccinatiecampagne ging. “En de prik... het deed helemaal geen pijn”, voegde ze eraan toe. Dat liet Buckingham Palace weten.

In de videocall deed de koningin een heel mooie geste naar haar man prins Philip, die ondertussen al tien dagen in het ziekenhuis ligt met een infectie. Elizabeth droeg de broche die ze ook op had tijdens de aankondiging van haar verloving in 1947. Een hart onder de riem voor Philip want in Groot-Brittannië wachten ze bang af hoe zijn toestand verder evolueert. Volgens Buckingham Palace maakt Philip, die in juni 100 wordt, het goed en slaat de behandeling aan. De hertog moet wel nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven. De jongste zoon van Elizabeth en Philip, prins Edward, zei dinsdag dat het “een stuk beter” gaat met zijn vader.