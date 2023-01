Britse prinses Eugenie zwanger van tweede kindje

Royalty Prins Harry wil met z'n boek de kinderen van William ‘waarschu­wen’: “Een van hen zal eindigen als ik”

Harry (38) heeft nog genoeg materiaal voor een vervolg op zijn boek ‘Reserve’, maar of mensen dat te lezen krijgen, is nog maar de vraag. In een interview met de krant ‘The Telegraph’ vertelt de prins dat koning Charles (74) en prins William (40) hem dat nooit zouden vergeven. Ook zegt Harry dat hij het boek schreef omdat hij zich verantwoordelijk voelde voor de kinderen van z'n broer. “Een van hen zal eindigen als ik. Als reserveprins. Dat doet me pijn.”

13 januari