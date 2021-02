Britse prinses Eugenie maakt naam van pasgeboren zoontje bekend: “We stellen je voor aan August!”

Royalty Zo koud verliep het afscheid tussen prins Harry en de Queen: “Jij werkt voor de monarchie, niet omgekeerd”

10:18 Ondanks het feit dat prins Harry (36) en Meghan Markle (39) definitief hebben gebroken met het Britse koninklijk huis, blijven ze “dienstbaar” aan het Verenigd Koninkrijk en alle burgers. Dat zegt een woordvoerder van het koppel aan de Britse media. Maar of er daar op hun ‘diensten’ nog gewacht wordt, is nog maar de vraag. Volgens zowat alle voorname koninklijke correspondenten is het dan ook duidelijk: het afscheid tussen beide kampen verliep alles behalve hartelijk.