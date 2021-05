Britse prinses Beatrice zwanger van eerste kind

Royalty Prins Harry en Oprah kondigen lancerings­da­tum van hun serie ‘The Me You Can't See’ aan: “We willen dat het taboe rond mentale gezondheid verdwijnt”

10 mei Prins Harry kondigt de langverwachte lanceringsdatum van zijn serie ‘The Me You Can't See’ over geestelijke gezondheid aan. Een samenwerking tussen hem en talkshowhost Oprah met als doel het wereldwijde gesprek rond mentale welzijn op gang te brengen. “Ik hoop dat deze serie laat zien dat kwetsbaarheid kracht geeft,” aldus prins Harry.