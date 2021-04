Britse prins Philip (99) overleden

RoyaltyDe Britse prins Philip is deze ochtend overleden. Dat meldt het koninklijk paleis. De echtgenoot van koningin Elizabeth II werd 99 jaar oud, en was 73 jaar getrouwd met de Britse monarch.

Buckingham Palace liet vrijdag weten: “Het is met diepe bedroefdheid dat Hare Majesteit de Queen het overlijden van haar geliefde echtgenoot aankondigt.” Volgens het bericht overleed Prins Philip vrijdagochtend op vredige manier op Windsor Castle, waar hij de laatste tijd verbleef. Verwacht wordt dat vlaggen in het hele land halfstok gaan hangen, om de prins te eren. Normaal gezien zou hij een staatsbegrafenis krijgen, maar Philip liet eerder al weten dat hij ‘al dat gedoe' niet wilde. Daarom was hij erg betrokken bij de voorbereidingen. Waarschijnlijk zal Philip opgebaard worden in St. James’s Palace, waar ook het lichaam van Diana na haar dood opgebaard lag. Er zal geen publiek toegelaten worden. De (militaire) begrafenisplechtigheid zou dan weer plaatsvinden in St George’s Chapel in Windsor Castle, met slechts een beperkte gastenlijst. Philip zal vervolgens begraven worden in Frogmore Gardens, op het domein van Windsor Castle.

Koningin Elizabeth II gaat nu een rouwperiode van acht dagen in.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Er waren al eerder tekenen aan de wand dat het niet goed ging met Philip. De prins werd woensdagochtend 17 februari opgenomen in het ziekenhuis. De 99-jarige hertog van Edinburgh werd de avond ervoor onwel. “De opname van de hertog is een voorzorgsmaatregel,” zo werd destijds nog gecommuniceerd. “Op aanraden van de dokter nadat zijne koninklijke hoogheid zich niet goed voelde”, aldus het paleis. “Er wordt verwacht dat de hertog nog een paar dagen in het ziekenhuis zal moeten blijven, voor observatie en om uit te rusten.”

De afgelopen jaren had Philip al wat gezondheidsproblemen gehad. Na eerdere ingrepen aan onder meer een geblokkeerde kransslagader en een blaasontsteking, werd de hertog in 2019 nog vier dagen lang opgenomen in het King Edward VI-ziekenhuis. De reden daarvoor werd niet bekendgemaakt.

Mountbatten

Prins Philip werd geboren in 1921 als de prins van Griekenland en Denemarken. Hij was het neefje van de toenmalige koning der Grieken. Maar nog voor hij twee jaar oud was, werd zijn oom afgezet en verbannen naar Frankrijk. Philip zelf gaf zijn prinselijke titels op toen hij trouwde met Elizabeth. Bovendien veranderde hij zijn naam naar Mountbatten, omdat dat Engelser klonk dan zijn geboortenaam Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Philip heeft er lang voor gevochten om de naam Mountbatten te mogen doorgeven aan zijn kinderen, maar uiteindelijk werd hem dat geweigerd. Zijn kinderen Charles, Andrew en Anne zouden de naam Windsor meekrijgen, zoals hun moeder. Hij stond bekend als prince consort, ofwel prins-gemaal, wat betekent dat hij enkel de titel had en geen uitvoerende macht. Gezien hij als prins officieel lager in rang stond dan zijn echtgenote, zag hij zich verplicht om tijdens officiële aangelegenheden telkens enkele stappen achter Queen Elizabeth te lopen - iets waar hij steen en been over klaagde. De prins stond bekend om zijn gekleurde taalgebruik en scherpe uitspraken.

Volledig scherm De queen en prins Philip bekijken een kaartje van hun kleinkinderen. © Getty

Grote liefde

De vonk tussen Elizabeth en Philip sloeg over toen ze respectievelijk 13 en 18 jaar oud waren. Elizabeth was toen samen met haar ouders op bezoek in de Royal Naval College in Dartmouth, Devon. Hun gids van dienst was niemand minder dan Philip, die er zelf op school zat.

De prins viel echter niet in de smaak bij de Britten. Zijn drie zussen waren stuk voor stuk getrouwd met Duitse prinsen. Drie van zijn schoonbroers waren ook lid van de nazi-partij tijdens WOII. Hij was, om het kort samen te vatten, veel te Duits. Elizabeth hield voet bij stuk en weigerde in discussie te gaan met haar familie. “Ze moest al met tegenzin koningin worden”, zeggen royalty-experts daarover. “Ze wilde die lange, saaie jaren niet doorbrengen met een man die ‘paste bij de gelegenheid’. Nee, ze wilde een man die ze zelf koos. De man waar ze verliefd op was. Een man die niet bang was om met haar in gesprek te gaan, of ze nu koningin was of niet.” Philip noemde Elizabeth ‘Lilibeth’, een koosnaampje dat al van voor hun huwelijk meeging.

Volledig scherm Prins Philip en Queen Elizabeth II © RTBf

LEES OOK