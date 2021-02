Britse prins Philip (99) opgenomen in het ziekenhuis

De 99-jarige hertog van Edinburgh werd dinsdagavond onwel. Daarom is hij uit voorzorg opgenomen in het King Edward VI-ziekenhuis in Londen. “De opname van de hertog is een voorzorgsmaatregel, op aanraden van de dokter nadat zijne koninklijke hoogheid zich niet goed voelde”, zegt het paleis. “Er wordt verwacht dat de hertog nog een paar dagen in het ziekenhuis zal moeten blijven, voor observatie en om uit te rusten.”