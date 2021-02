Britse prins Charles dan toch op bezoek bij zieke vader in het ziekenhuis

Volgens de Britse pers arriveerde Charles rond twintig na drie ‘s middags aan het Londense King Edward VII-ziekenhuis. Hij is het eerste lid van de koninklijke familie die prins Philip bezoekt, sinds die dinsdag werd opgenomen in het ziekenhuis. Het bezoek is best opvallend te noemen, want een woordvoerder van het ziekenhuis liet eerder nog weten dat bezoekers enkel in ‘uitzonderlijke omstandigheden' toegelaten zouden worden. Dat heeft uiteraard te maken met de coronamaatregelen. Op sociale media wordt daarom druk gespeculeerd of de toestand rondom Philip misschien slechter is dan het paleis heeft gecommuniceerd.

Tot nu toe werd inderdaad een positieve toon aangehouden wanneer het over de zieke prins ging. Hij werd dinsdag opgenomen in het ziekenhuis omdat hij zich al enkele dagen onwel voelde, maar kon nog zelf het gebouw binnenwandelen, klonk het. De opname zou bovendien puur een voorzorgsmaatregel zijn, en enkel bedoeld om de prins goed te kunnen observeren. Corona zou het in ieder geval niet zijn, de prins en z'n gemalin Queen Elizabeth hebben allebei al een vaccin gekregen.

Bezoek uit Amerika?

De prins zou nog zeker een weekje ter observatie in het ziekenhuis moeten blijven. Philip zou zich naar omstandigheden goed voelen. Of hij verder nog bezoekers mag verwachten, is niet helemaal duidelijk. Naar verluidt zou zijn kleinzoon Harry, die in Amerika woont, wel al in zelfisolatie zijn gegaan. Wanneer de toestand van Philip verslechtert, zou hij snel naar Groot-Brittannië kunnen komen. Harry zou daarvoor zelfs een privé-jet hebben klaarstaan. Hij zou bovendien bij aankomst niet eerst tien dagen in isolatie moeten als hij negatief test op het coronavirus, zoals nu gebruikelijk is voor reizigers uit een rode zone. Harry zou als lid van de koninklijke familie - hij is nog steeds een prins - daarvan vrijgesteld worden, een beetje zoals diplomatieke onschendbaarheid. Al blijft het twijfelachtig of hij met open armen ontvangen zal worden. Vrijdag raakte bekend dat hij en zijn vrouw Meghan het Britse koningshuis definitief de rug toe keren. De Queen en haar echtgenoot zouden daarbij erg teleurgesteld zijn in hun kleinzoon, omdat ze allebei hun leven zonder morren hebben gewijd aan het dienen van hun land.

