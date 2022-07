Britse prins Charles accepteerde gulle donatie van familie Osama bin Laden

Royalty “Onderschat prins Charles niet”: troonopvol­ger neemt het stilaan over en huurt meteen de ‘vijand’ in

Hij is niet langer het kneusje van de familie. Sinds kort mag prins Charles officieel enkele taken van de Queen overnemen. Het is de eerste keer in tien jaar tijd dat het paleis de functieomschrijving van Elizabeth II aanpast. Een voorteken van grote veranderingen, voorspellen royaltywatchers. Charles, al jaren klaar voor de job, slaat het roer immers nu al om: zijn nieuwe medewerker is een zéér gedurfde aanwerving. “Hij weet dat zijn tijd beperkt is, en zal niet aarzelen om de moeilijke beslissingen te maken.”

6 juli