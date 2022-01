Britse prins Andrew ziet proces wegens seksueel misbruik dichterbij komen

Koning Filip kijkt met vertrouwen naar de toekomst in kerstbood­schap: “We zullen huidige moeilijkhe­den samen overwinnen”

Koning Filip kijkt met vertrouwen naar de toekomst, ondanks de huidige uitdagingen in onze maatschappij zoals de coronacrisis en de klimaatopwarming. “We geraken hier uit door te tonen dat we het vertrouwen van de ander waard zijn, doordat we verantwoordelijke daden stellen, standvastig op de lange termijn”, zegt de koning in zijn jaarlijkse kersttoespraak.

24 december