Britse prins Andrew ziet proces in New York dichterbij komen

Royalty Queen maakt de komende 48u een beslissing over hoe ze Kerstmis zal vieren

Hoewel Queen Elizabeth (95) de feestdagen graag wil doorbrengen met haar dichte familie in Sandringham, zou het kunnen dat ze haar plannen nu toch wijzigt wegens de stijgende coronacijfers. Eerder kondigde de koningin al dat dat het kerstfeest in Windsor Castle voor haar uitgebreide familie niet zal doorgaan. Nu komt ook de familielunch in intieme kring in het gedrang.

20 december