Britse prins Andrew is op oorlogspad: “Hij wil de schikking in zijn verkrachtingszaak ongedaan maken”

Royalty Nieuw drama in Buckingham Palace: Charles houdt erfenis van 734 miljoen achter. “Andrew is radeloos en wanhopig”

Hij was altijd het favorietje van de Queen, maar nu zijn broer koning is, moet de Britse prins Andrew niet meer op sympathie rekenen. Koning Charles - de enige begunstigde in het testament van Queen Elizabeth - lijkt voorlopig niet van plan om de enorme erfenis van zo'n 734 miljoen te delen met zijn familie. Volgens insiders een zware slag voor Andrew, wiens financiën in zwaar weer verkeren. De prins zint op wraak. “Als Charles niet oppast, heeft hij een volgende ‘prins Harry’ aan zijn been.”