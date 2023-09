Britse presentator wekt woede op met ‘zieke grap’ over prins Harry, kijkers dienen klacht in

In de uitzending besprak Christys het aankomende seizoen van ‘The Crown’ op Netflix. Dit zesde seizoen, dat later dit jaar verschijnt, behandelt ook de dood van prinses Diana. De presentator dwaalde echter al snel af en sprak voornamelijk over prins Harry.

‘Zieke grap’

“@Ofcom, dit is schandalig en gevaarlijk”, reageerden kijkers. “Zal @Ofcom actie ondernemen? Of laten ze deze haat weer toe? Dit is een duidelijke schending van de code.” Zelfs de Amerikaanse journalist Omid Scobie, die een biografie over Harry en Meghan schreef en contact heeft met het koppel, trok van leer: “In tegenstelling tot andere kwalitatieve nieuwsuitzendingen in dit land, lijkt het bij ‘GB News’ alsof je alles kunt zeggen, inclusief zieke grappen over het willen neerschieten van mensen. En mensen vragen zich af waarom prins Harry zo bezorgd is over zijn veiligheid in het VK…”