Britse paleis verwacht Harry en Meghan wél op de kroning van Charles: “Ze zijn opgenomen in het dagprogramma”

Royalty “Zijn fans zijn gehersen­spoeld”: de vele zonden van sjamaan Durek, de verloofde van Noorse prinses Märtha Louise

Met valentijn kon prinses Märtha Louise (51) vieren dat ze alles opgegeven heeft voor de liefde. Haar verloving met sjamaan Durek Verrett (48) heeft haar haar rol en taken binnen het Noorse koningshuis gekost, en met reden. Naast zijn gevaarlijke spirituele praktijken heeft de aanstaande schoonzoon van koning Harald V in de VS immers een strafblad, zo kwam pas aan het licht. En hij heeft nog wel meer schokkende zaken op zijn kerfstok staan. “Durek viel me aan. Hij wurgde me en gooide me door de kamer.”