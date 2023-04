Britse omroep zendt rond kroning Charles documentaire uit over schandaalprins Andrew

Taakstraf voor man die koning Charles bekogelde met eieren

De man die in november eieren heeft gegooid naar de Britse koning Charles en diens vrouw Camilla, is vrijdag in de rechtbank van York schuldig bevonden aan bedreigend gedrag. De 23-jarige Patrick Thelwell gooide volgens de aanklager "ten minste vijf" eieren naar koning Charles toen die in november een bezoek bracht aan York. Thelwell krijgt een taakstraf van honderd uur opgelegd. Volgens de BBC is hij ook veroordeeld tot het betalen van een bedrag van 600 pond (678 euro).