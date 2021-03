Britse krant The Sun huurde privédetective in om persoonlijke details over Harry en Meghan op te zoeken

RoyaltyDe Britse krant The Sun en Meghan Markle (39) zijn sowieso al geen goede vrienden en het lijkt erop dat de situatie ook in de toekomst niet zal verbeteren. Een Amerikaanse privédetective heeft toegegeven aan BBC News dat hij door de krant betaald werd om persoonlijke details te weten te komen over haar relatie met prins Harry (36).

Het gaat om de Amerikaanse privédetective Daniel Hanks. De man heeft toegegeven dat hij op een onwettige manier aan persoonlijke details van Meghan Markle geraakt is. Het gaat onder meer over haar SSN (social security number), haar adres, haar telefoonnummer en informatie over bepaalde familieleden. Daarnaast wist de detective ook details te bemachtigen over de ex-man van Markle en een ex-lief.

In de Verenigde Staten hebben erkende privédetective toegang dat bepaalde databanken die persoonlijke gegevens bevatten. Wel moeten ze steeds een grondige reden hebben - zoals een bevel van de rechtbank - om deze op te zoeken. Dergelijke gegevens opzoeken voor journalistieke doeleinden is ten strengste verboden. “Bijna alles wat ik gevonden heb, hadden ze zelf op een legale manier kunnen opzoeken. Enkel haar SSN is persoonlijk.”

Geen goede vrienden

De Britse krant The Sun geeft nu toe dat ze Hanks de opdracht gegeven hebben om onderzoek uit te voeren naar Meghan Markle, maar dat hij wel de regels van de wet moest volgen. Al is de kans klein dat Meghan en haar man prins Harry de krant zullen geloven. Deze laatste heeft al eens een rechtszaak tegen The Sun aangespannen. Zo zouden ze in het verleden al zijn telefoon gehackt hebben. Kort daarna verschenen er overal artikels die vertelden over het begin van hun relatie. Zo zou prins Harry Meghan in het begin van hun relatie bijvoorbeeld gebombardeerd hebben met sms’en.

Sowieso heeft de krant over het algemeen geen goede reputatie. The Sun is namelijk onderdeel van de uitgeversgroep van Rupert Murdoch. Hun News of the World, de zondagsuitgave van de Britse krant, moest stoppen met verschijnen na een afluisterschandaal.

