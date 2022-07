Britse krant ‘The Guardian’ verliest rechtszaak over testament prins Philip

Royalty “Victoria was razend”: hoe Meghan en Harry de verstand­hou­ding met de Beckhams om zeep hielpen

Dat Meghan Markle (40) de verstandhouding met het Britse koningshuis op losse schroeven zette, is intussen geen geheim meer. Maar nu blijkt dat ze ook tegen de schenen trapte van hét celebrity-koppel dat kind aan huis is in Buckingham Palace: David en Victoria Beckham. Volgens Meghan zouden zij hoogstpersoonlijk privé-informatie over haar en haar echtgenoot, prins Harry (37), gelekt hebben aan de pers. En daar is het koppel allerminst mee gediend. “Er volgde een zéér ongemakkelijk telefoongesprek.”

13:29