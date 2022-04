Britse koninklijke familie eert overleden prins Philip op eerste sterfdag

Royalty Brits hoogge­rechts­hof tikt prins Harry op de vingers: “Compleet onaccepta­bel”

Het juridische team van prins Harry (37), waarop hij rekent voor de rechtszaak tegen het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken, is berispt door de rechter van het Hooggerechtshof. Dat melden verschillende Britse media. Het juridische team van de prins beging ‘een blunder’ door kopieën van juridische documenten door te spelen aan iemand die geen advocaat is. “Het had duidelijk moeten zijn dat wat er is gebeurd een inbreuk is”, oordeelde de rechter.

