Britse koningin ‘bedroefd’ na interview Harry en Meghan: "Aantijgingen van racisme zijn zorgwekkend”

Na het explosieve interview van prins Harry (36) en Meghan (39) heeft de Queen dan toch gereageerd. In een verklaring toont zij zich bedroefd over de uitdagingen waarmee het paar de laatste jaren is geconfronteerd. “De hele familie heeft het moeilijk met het feit dat de voorbije jaren zo moeilijk geweest zijn voor Harry en Meghan”, klinkt het in het statement. Ook laat ze weten dat de aangehaalde kwesties, zoals de aantijgingen van racisme, tot bezorgdheid stemmen. “We nemen deze issues erg serieus.” Daarnaast maakt de reactie nog duidelijk dat de koninklijke familie het koppel nog steeds als familie ziet. “Harry, Meghan en Archie zullen altijd geliefde leden van onze familie blijven.”

In het interview met Oprah Winfrey (67) zei Meghan dat er bezorgdheden waren over hoe donker de huid van hun zoontje Archie zou zijn toen hij geboren zou worden. Meghan weigerde wel te zeggen wie met Harry conversaties had over de huidskleur van Archie, die ‘erg schadelijk’ zou kunnen zijn. De vrouw van prins Harry gaf in het interview ook aan dat ze het mentaal erg moeilijk had als royal en zelfs suïcidale gedachten had. Ze had ook duidelijk om hulp gevraagd, maar volgens Markle zelf heeft ze die nooit gekregen.

Talk of the town

Meghan is natuurlijk niet de enige die onthullingen gedaan heeft. Zo vertelde prins Harry dat zijn vader zijn telefoontjes een hele tijd negeerde. Ook de relatie met zijn broer is momenteel nog erg stroef. Hij maakte verder nog duidelijk dat hij een gevangene was van het systeem, net zoals de rest van zijn familie. Al was er tijdens het interview ook ruimte voor goed nieuws. Prins Harry maakte namelijk het geslacht van hun tweede kindje bekend. Zo krijgt het koppel in de zomermaanden een dochtertje.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © ISOPIX

Het interview dat zondagavond werd uitgezonden in de Verenigde Staten en maandagavond in een groot deel van de rest van de wereld is nu al de hele tijd the talk of the town. Zo domineerde de inhoud van het interview alle Britse media. ‘Wat hebben ze gedaan?’ en ‘Grootste koninklijke crisis in 85 jaar’ titelen ze onder meer.

Ook Thomas Markle, de vader van Meghan, had uiteraard iets te zeggen. Hij liet vanochtend van zich horen in de show van Meghan-criticaster Piers Morgan. Hij denkt dat de vraag over de huidskleur van de baby gewoon een ‘domme vraag’ was. “Het kan zo simpel zijn. Het kan gewoon zijn dat iemand een domme vraag stelde, in plaats van een totale racist te zijn.” Hoe dan ook vindt hij wel dat de claims van Harry en Meghan onderzocht moeten worden.

Crisisoverleg

Bij de Britse royals zelf bleef het een lange tijd stil. Eerder verklaarden enkele bronnen binnen het paleis dat koningin Elizabeth, prins Charles en prins William niet naar het ophefmakende interview zouden kijken. “De Queen krijgt een briefing bij het ontbijt, en Charles maakt zich veel meer zorgen om zijn vader Philip dan over Oprah”, klonk het nog. Na de uitzending van het gesprek zou achter de schermen wel een crisisoverleg hebben plaatsgevonden. Via telefoon en videoverbindingen zou onder meer koningin Elizabeth met haar zoon prins Charles en kleinzoon prins William hebben gepraat. Geen enkel medium kreeg echter een officiële reactie vanuit het paleis.

En ook in het openbaar werd met geen woord gerept over de situatie: toen prins Charles tijdens een openbaar bezoek een vraag kreeg over het beruchte gesprek, liep hij gewoon door. Tijdens zijn eerste officiële bezoek na de uitzending van het gesprek trok een journalist namelijk zijn stoute schoenen aan. Zo vroeg de reporter in kwestie het volgende: “Sir, mag ik vragen wat u vond van het interview?” Op een antwoord moest de journalist echter niet wachten: prins Charles liep gewoon door en deed volgens omstanders alsof zijn neus bloedde.

Weinig verrassend

De druk om te reageren op het interview werd voor het paleis dan ook steeds groter. Al is de reactie van koningin Elizabeth volgens Alastair Campbell, de ex-woordvoerder van Tony Blair, niet verrassend. “Na alles wat ze meegemaakt heeft, is er niet veel dat de Queen nog kan raken. Dit is hun manier om te zeggen ‘laten we proberen om dit allemaal wat te kalmeren’”, aldus Campbell. Wel geeft hij nog mee dat de Queen daadwerkelijk bezorgd is om het koppel en dat het paleis alle beschuldigingen effectief tot op de bodem zal onderzoeken.

Ook volgens Charles Anson, die van 1990 tot 1997 als perschef voor de Queen werkte, was het een reactie die we konden verwachten. Hij stelt verder dat koningin Elizabeth waarschijnlijk samen met prins Charles en enkele andere leden van hun team aan het statement gewerkt zal hebben. “Door corona zullen de gesprekken waarschijnlijk eerder virtueel plaatsgevonden hebben”, aldus Anson. Volgens Britse politica Dawn Butler is de reactie van Buckingham Palace dan weer een goed begin. “Blij om te horen dat de familie de aangehaalde kwesties in familiekring zal adresseren”, klinkt het in een tweet.

LEES OOK: