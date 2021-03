Britse hof overweegt maatregelen na beschuldigingen van Meghan: “Queen wil diversiteitsmedewerker aanstellen”

Die beslissing volgt na het veelbesproken interview van prins Harry (36) en zijn vrouw Meghan (39) bij Oprah Winfrey (67). Tijdens het explosieve gesprek vertelden de hertog en hertogin van Sussex onder meer dat iemand binnen de koninklijke familie "zorgen" had over de huidskleur van hun zoontje Archie. Oprah verduidelijkte later dat het niet om de Queen (94) of haar man prins Philip (99) ging.