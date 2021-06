Brigitte Balfoort over nieuwe spruit Harry & Meghan: “Ook koning Albert noemde Elizabeth ‘Lilibet’”

RoyaltyPrins Harry (36) en Meghan Markle (39) verwelkomden vorige week hun tweede kindje: een dochter met de naam Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor. Royalty-expert Brigitte Balfoort vertelt in HLN Live wat meer over die spraakmakende geboorte en bijzondere naam.

“Het is een originele naam”, aldus Brigitte Balfoort. “Het was de naam die Elizabeth vroeger aan zichzelf gaf toen ze nog een kleuter was, omdat ze haar eigen naam niet kon uitspreken. De rest van haar familie noemde haar vervolgens ook zo, maar het was een naampje dat enkel door een heel klein groepje werd gebruikt. Verrassend genoeg ook door onze eigen koning Albert. Ik hoorde hem ooit ook ‘my dear Lilibet’ tegen haar zeggen. Hij schreef ook brieven geadresseerd aan ‘Lilibet’.”

Dubbel

“Het is geen echte koninklijke naam die ze gekozen hebben, maar het is wel een ode aan de Queen”, gaat Brigitte verder. “De toon in de pers is over het algemeen heel positief, dat was even geleden wel anders. Toch is de naam dubbel: men merkt op dat Harry pas nog uithaalde naar zijn vader, prins Charles. En wie uithaalt naar Charles, haalt uit naar de Queen.”

Geen titel

“Een koninklijke titel heeft Lili niet, maar dat is heel normaal. Enkel de kinderen en kleinkinderen van de monarch worden prins of prinses. Dat is zij nog niet. Stel dat Charles koning wordt, zou ze prinses kunnen worden. Maar er gaan geruchten dat Charles de koninklijke familie wat wil inperken. Dus het blijft nog maar de vraag of Lili ooit een prinses zal zijn.”

