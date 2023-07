Breuk met eeuwenoude traditie: prins George hoeft later niet in het leger te gaan

Hoewel hij later koning van de Britten wordt, mag prins George binnen enkele jaren zelf kiezen of hij al dan niet een opleiding bij het Britse leger wil volgen. De huidige koning Charles en zijn opvolger, prins William, breken daarmee met een van de oudste tradities van het koningshuis. Alle voorgaande Britse troonopvolgers, waaronder George’s vader, grootvader, overgrootmoeder en ga zo maar verder, hebben dat wél gedaan. De Britse vorst is namelijk de opperbevelhebber van de Britse leger, waardoor men tot nu toe verwachtte dat die persoon ook zelf in het leger gediend had.

Charles en William hebben echter een moderne kijk op de troonopvolging, en beseffen dat niet alle kinderen aanleg of interesse hebben om in het leger te gaan. Wanneer George straks volwassen wordt, krijg hij dus de optie om te passen voor een militaire opleiding. Of hij dat ook zal doen, is nog niet zeker.

Geloofwaardigheid

Historicus Dominic Sandbrook waarschuwt voor de mogelijke gevolgen: “De traditie van militaire dienst is één van de enige dingen die een cruciaal element van geloofwaardigheid vormen voor koninklijke families. Zelfs als een royal maar héél even in het leger gaat, werkt dat hun populariteit in de hand." Langs de andere kant erkent hij de moderne tijden waarin we vandaag leven. “Nu de regels anders zijn, hebben Britse prinsen en prinsessen meer opties in het leven. In theorie is er niets dat prins George ervan weerhoudt om een carrière als astronaut na te streven, als hij dat zou willen, en later pas koning te worden. En als zijn zusje Charlotte graag dokter wil worden? Ik zie niet in waarom niet. Er is nu veel minder taboe rond werkende royals dan vroeger. Een carrière in het leger is daarom niet altijd meer de meest voor de hand liggende keuze.”