Brede glimlach voor de storm: zo verliepen de laatste uren van Harry en Meghan voor de release van hun veelbesproken Netflix-documentaire

Royalty “Dat noem ik pas een diplomatie­ke zet”: zo reageert prinses Kate op Netflixdo­cu ‘Harry & Meghan’

Alsof er nooit een vuiltje aan de lucht was. Zo schitterden de Britse royals dinsdagavond tijdens een receptie op Buckingham Palace. Vooral prinses Kate (40) wist iedereen te charmeren en werd geprezen door de pers. Geen toeval, want nu prins Harry (38) en Meghan Markle (41) hun eigen documentaire lanceren, is het tijd om zélf in actie te schieten. “Het lijkt alsof ze elkaar de hele tijd willen aftroeven.”

17:37