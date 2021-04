Troonsafstand? Daar denkt ze niet aan nu prins Philip er niet meer is: “De Queen doet door tot ze neervalt”

Nu prins Philip is gestorven, lijken het leven en de heerschappij van de 94-jarige koningin Elizabeth in de laatste rechte lijn beland. Links en rechts worden luidop vragen gesteld over wie haar moet opvolgen, en of dat misschien al zal gebeuren nog voor ze overlijdt. Maar volgens Lia Van Bekhoven (67), die al 45 jaar over Groot-Brittannië bericht en er al even lang leeft, zijn al die vragen al beantwoord. “Verrassingen staan er echt niet op til, volgens mij.”