Prinses Delphine op de nationale feestdag? Royaltykenners voorspellen haar ‘koninklijke’ plannen voor 2021

Royalty Konings­huis ontkent dat Spaanse (ex-)ko­ning Juan Carlos in ziekenhuis ligt met corona

17 december De voormalige Spaanse koning Juan Carlos I is volgens een aantal Spaanse media in Abu Dhabi in een ziekenhuis opgenomen omdat hij besmet zou zijn met het coronavirus. De 82-jarige naar de Emiraten uitgeweken Juan Carlos zou afgelopen week al zijn opgenomen. Het koninklijk huis ontkent echter dat de man ziek is, dus voorlopig is zijn toestand nog niet helemaal duidelijk.