Nederlandse koning biedt excuses aan voor slavernijverleden

royalty INTERVIEW. Prinses Delphine wil jongeren beschermen tegen invloed van sociale media: “Stop met scrollen, en stap uit je comfortzo­ne”

‘Dancing With The Stars’, Tomorrowland en nu ook Maasmechelen Village. Prinses Delphine van Saksen-Coburg (55) blijft verbazen. Op zaterdag 24 juni stelde ze in het Limburgse shoppingmekka haar takeover ‘Love Imperfection’ voor, waarmee ze wil aanzetten om - zogezegde - mankementjes te omarmen. “Op sociale media lijkt het alsof werkelijk iedereen beter af is. Geloof me: dat is fake”