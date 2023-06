Het geheime leven van Máxima in Brussel: daar konden ze hun prille liefde in alle rust beleven

Royalty Speciaal voor haar werd de wet aangepast: wordt 19-jarige influencer de nieuwe koningin van Italië?

Een jong fotomodel, influencer en muze van Ralph Lauren is de hoop van haar familie om het koningshuis in Italië in ere te herstellen. Prinses Vittoria van Savoie (19) is door haar vader naar voren geschoven als de nieuwe troonopvolger. Maar zal de bevolking haar ooit aanvaarden als koningin? “Italië is geen vooruitstrevend land, maar ze zullen eraan wennen.”