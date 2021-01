Boze halfzus van Meghan Markle komt met ‘pestbiografie’: “Ik zal vele geheimen over haar onthullen”

RoyaltySamantha Markle (56), de halfzus van hertogin Meghan (36), brengt binnenkort haar memoires uit. Het boek, getiteld ‘The Diary Of Princess Pushy’s Sister', verschijnt op 17 januari in de winkels in de Verenigde Staten.

Het boek, dat Samantha al in 2016 aankondigde, belooft “verborgen waarheden over haar familie te onthullen”. Ze schrijft onder meer over haar band met Meghan, met wie ze een moeizame relatie heeft. Ze hebben al jaren geen contact meer met elkaar. De laatste keer dat ze elkaar zagen was volgens ingewijden in 2008, lang voor Meghan wereldberoemd werd.

“Dingen zijn niet altijd wat ze lijken”, staat er te lezen op de achterflap. “En soms is de waarheid nog veel vreemder dan fictie.” Samantha geeft aan dat ze het zal hebben over het mediacircus waarin haar familie betrokken raakte toen Meghan zich verloofde met prins Harry. Bovendien doet de titel van het boek, ‘The Diary Of Princess Pushy’s Sister: Part 1’, vermoeden dat er nog een tweede deel op komst is. Samantha is dus nog lang niet uitverteld. “Klopt”, klinkt het. “Ik ben bezig aan een tweede boek, dat de titel ‘In the Shadows of the Duchess’ zal krijgen.”

Samantha liet zich de afgelopen jaren wel meerdere malen zeer negatief uit over haar halfzus. Zo beschuldigde zij Meghan ervan alles te doen voor status en vindt ze dat Meghan hun vader, Thomas Markle, in de steek heeft gelaten. Ook hij liet zich via de media vaak erg negatief uit over Meghan.

LEES OOK