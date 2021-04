Boek Harry en Meghan krijgt herdruk met nieuwe hoofdstukken

Royalty ROYALTY. ‘Dancing Queen’ Maxima en 250.000 volgers voor gravinflu­en­cer

17 april Leden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. De laatste dagen stonden uiteraard in het teken van de begrafenis van de Britse prins Philip, maar dit waren nog meer opmerkelijke koninklijke nieuwtjes en verhalen van de week.