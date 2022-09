Boegeroep op Prinsjesdag: keren de Nederlanders zich tegen de Oranjes? Of wat schuilt er achter al dat protest?

Celebrities Kelly Clarkson krijgt haar plekje op de Hollywood Walk of Fame

Zangeres Kelly Clarkson (40) heeft haar plaatsje op de Hollywoold Walk of Fame gekregen. Ze krijgt een ster in de categorie ‘Rec’ voor muziek. Twintig jaar geleden, in 2022, won de zangeres ‘American Idol’. Nadien bracht ze verschillende hits uit en won ze ook een Emmy Award voor haar talkshow ‘The Kelly Clarkson Show’. Juryleden van het ‘American Idol’, waaronder Simon Cowell, kwamen samen om het speciale moment te vieren.

20 september