Blitzbezoek van exact 28 uur en 42 minuten. Langer was prins Harry niet in Verenigd Koninkrijk voor de kroning van zijn vader

ROYALTYPrins Harry (38) is alweer thuis in Montecito, Californië. Zijn blitzbezoek aan het Verenigd Koninkrijk duurde uiteindelijk slechts 28 uur en 42 minuten. Onmiddellijk na de kroningsceremonie van zijn vader, koning Charles III, (74), glipte hij Westminster Abbey uit en vertrok naar de luchthaven. Hij had de hele dag geen enkel contact met zijn vader en broer.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De officiële portretten van koning Charles en koningin Camilla waren nog niet genomen, of prins Harry zat al op het vliegtuig naar Californië. Vlak na de kroningsceremonie van zijn vader vertrok de hertog van Sussex in een BMW naar de luchthaven Heathrow. De wagen was zeer opvallend, aangezien alle andere royals zich naar goede gewoonte verplaatsen in Bentleys of Land Rovers. De kans bestaat dus dat de prins zaterdag zijn eigen vervoer heeft moeten regelen. Een dik uur na de kroning - terwijl de koninklijke familie op het balkon van Buckingham Palace stond te zwaaien - werd de wagen van Harry al buiten Londen gespot. Niet veel later was hij te zien met een brede glimlach op z’n gezicht, terwijl hij wachtte op zijn vlucht bij Heathrow.

De vlucht van Harry landde net rond 18.30 uur lokale tijd in Los Angeles. Het was de missie van de prins om op tijd terug te zijn voor het vierde verjaardagsfeestje van zijn zoon Archie. De prins werd in Los Angeles opgehaald door een chauffeur in een zwarte Range Rover SUV voor een rit van ruim twee uur naar huis. Montecito, waar het gezin woont, ligt namelijk op bijna 160 kilometer van Los Angeles. Het is dus twijfelachtig of de hertog van Sussex het verjaardagsfeestje van Archie nog heeft gehaald. Hij zou rond 20.30 uur zijn aangekomen, wat zou kunnen betekenen dat het al bedtijd voor de kinderen was.

Verzuurde relatie

Hoewel Harry uitgenodigd was voor de lunch die de koninklijke familie zaterdagmiddag na de balkonscène hield, heeft hij voet bij stuk gehouden. Tijdens zijn blitzbezoek van 28 uur heeft hij niet één stap in Buckingham Palace gezet. Het toont nog maar eens hoe verzuurd de relatie tussen de prins en zijn familie is. Tijdens de kroningsceremonie had hij zelfs geen contact met zijn vader en broer. Hij werd twee rijen achter William geplaatst.

KIJK. Harry zat op de derde rij tijdens de kroning

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK: