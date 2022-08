Bittere scheiding eindigt met tragedie: neef van Camilla dood aangetroffen in hotelkamer

RoyaltyCharles Villier (59), neef van Camilla Parker Bowles (75), is donderdag dood aangetroffen in Londen. Volgens de Britse kranten pleegde hij zelfmoord, het gevolg van zijn echtscheiding die al acht jaar aansleepte en de zware financiële problemen die daarop volgden. Charles had aan zijn omgeving verklaard dat hij naar een kliniek zou gaan, maar hij boekte een hotelkamer en beroofde zichzelf van het leven.

Het lichaam van de neef van hertogin Camilla werd ontdekt door een dienstmeisje. Charles Villier verbleef in het Durrants Hotel in Marylebone, een wijk in Londen. Hij checkte woensdag in en werd één dag later dood aangetroffen, meldt ‘The Times’. Volgens de krant pleegde de 59-jarige man zelfmoord, omdat hij geen uitweg meer zag om aan zijn persoonlijke en financiële problemen te ontsnappen.

Charles Villier haalde de krantenkoppen vanwege de scheidingsoorlog die er tussen hem en zijn ex-vrouw Emma woedde. Het koppel ging in 2012 na 18 jaar huwelijk uit elkaar en vroeg in 2014 officieel de scheiding aan, maar de zaak sleepte nog altijd aan. Charles beweerde dat zijn vrouw al getrouwd was toen ze huwden en meende dat ze op de huwelijksakte had gelogen over haar leeftijd. “Ik wil dat de politie actie onderneemt zodat andere mensen niet op dezelfde manier worden misleid”, verklaarde hij. Zijn ex-vrouw ontkende de aantijgingen en reageerde: “In plaats van zich bij mij te verontschuldigen voor deze lasterlijke beschuldigingen, heeft hij er nu voor gekozen om verdere valse en verontrustende verklaringen over mij af te leggen.”

“Financieel geruïneerd”

Hun scheiding mondde uit in een grote rechtszaak die Villier naar verluidt bijna 12.000 euro per maand kostte. In 2015 werd zijn herenhuis in Londen in beslag genomen en vorig jaar oordeelde het Hooggerechtshof nog dat de neef van Camilla zo diep in de schulden zat dat hij werd vrijgesteld van het betalen van alimentatie aan zijn ex-vrouw. Maar Emma ging in beroep om haalde haar slag thuis. “De scheiding heeft hem financieel geruïneerd”, gaf de rechter aan. Bovendien zou het hele proces hem ook “psychische schade” hebben berokkend die hij maar niet te boven leek te komen.

Villier zou al een tijdlang bij vrienden hebben gelogeerd op de sofa. Zijn omgeving had echter geregeld dat Charles zich kon laten behandelen in een kliniek, omdat zijn geestelijke gezondheid verslechterde. Hij stemde toe, maar boekte in plaats daarvan dus een hotelkamer in Londen, waar hij de volgende dag dood werd aangetroffen.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

