Biograaf onthult: “BBC-journalist zei aan Diana dat ze vermoord zou worden”

Royalty ‘The Crown’ brengt boulimie van prinses Diana expliciet in beeld, jammer genoeg was de realiteit niet anders: “Ze heeft de ziekte nooit overwonnen”

19 november Nog nooit veroorzaakte Netflix-reeks ‘The Crown’ zoveel controverse als vandaag. Het vierde seizoen staat nog maar enkele dagen online en de Britten zijn nu al in rep en roer: “Schandalig”, klinkt het. “Een partijtje royals pesten met een Hollywoodbudget”. De reden? Het is de eerste keer dat publiekslieveling Diana opduikt in de serie over de Britse monarchie, en tegen alle verwachtingen in wordt ook zij door de makers niet gespaard. Vooral dat haar vermeende eetstoornis zo grafisch in beeld komt, kunnen veel kijkers niet verkroppen. Maar er schuilt waarheid achter de schokkende scènes.