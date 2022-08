BINNENKIJKEN. Prinses Beatrice en man Edoardo verlaten Londen en zetten zijn vrijgezellenflat te huur

Van de drukke hoofdstad naar het platteland. Voor de opvoeding van hun dochter Sienna, die in september haar eerste verjaardag viert, hebben Beatrice en Edoardo gekozen voor een rustige omgeving, ver weg van de schijnwerpers. In de zomer van 2021 investeerden de oudste dochter van prins Andrew (62) en Sarah Ferguson (62) en de zakenman meer dan 4,1 miljoen euro in hun nieuwe gezinswoning in de Cotswolds, waar ze naar verwachting later dit jaar kunnen intrekken. Momenteel verblijft het gezin nog steeds in een appartement in St. James’s Palace, de Londense koninklijke residentie waar Beatrice al jaren woont.