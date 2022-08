BINNENKIJKEN. Kleindochter van Grace Kelly vecht voor plek in Hollywood en koopt miljoenenvilla

Royalty Noorse Koning Harald opgenomen in het ziekenhuis

De Noorse koning Harald is met koorts opgenomen in het ziekenhuis in Oslo. Dat heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt in een korte verklaring. De toestand van de 85-jarige vorst zou stabiel zijn. Koning Harald kampt al langer met allerlei gezondheidsklachten.

5 augustus