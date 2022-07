BINNENKIJKEN. In deze villa verwerkt prinses Madeleine van Zweden traumatische inbraak

Een week nadat ze in de Verenigde Staten 40 kaarsjes had uitgeblazen, landde Madeleine van Zweden midden juni terug in haar thuisland met haar dochtertjes Leonore en Adrienne. Haar man Chris O’Neill, met wie de prinses vorige maand haar negende huwelijksverjaardag vierde, volgde enkele dagen later met zoontje Nicolas. Het prinsje had oorpijn, wat het gezin belette om samen te vliegen. “We kijken uit naar een lange zomer in Zweden, het is het beste wat er bestaat. We hebben er allemaal naar verlangd om thuis te zijn in Zweden, dus we zijn erg blij hier te zijn”, vertelde Madeleine na aankomst. “Je kunt het niet meer als vanzelfsprekend beschouwen sinds covid, toen je niet naar huis kon terugkeren. Je waardeert elke dag dat je hier bent”. Tijdens de eerste golven van de pandemie waren Madeleine, Chris en hun kroost immers liefst anderhalf jaar van de koninklijke familie gescheiden, aangezien ze er in de nazomer van 2018 voor kozen om zich in Florida te vestigen. Een trauma een jaar na hun verhuis ten spijt, leeft de jongste dochter van koning Carl XVI Gustaf en koningin Silvia daar nu prinsheerlijk.