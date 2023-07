BINNENKIJKEN. Het vakantiehuis van koning Charles in Wales met waarde van 1,2 miljoen pond

Het pittoreske huisje ligt in Brecon Beacons National Park in Wales. Na de dood van koningin Elizabeth nam prins William het vakantiehuis over. Toen Charles nog prins van Wales was, gebruikte hij het regelmatig als uitvalsbasis voor werkbezoeken in Wales. Maar nu zijn zoon prins William die titel heeft overgenomen, zal Charles niet meer zo veel tijd in de regio doorbrengen. Prins William zou het nu graag verhuren, voor zo’n 2.760 euro per week. Rondom is er een uitgestrekt landschap van 192 hectare.