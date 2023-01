BINNENKIJKEN. Geschikt voor royalty: chalet waar prins Harry controversieel interview filmde te huur voor 6.500 euro per nacht

RoyaltyPrins Harry zat samen met de Amerikaanse journalist Anderson Cooper voor een spraakmakend interview tijdens het programma ‘60 Minutes’. Dat gesprek vond plaats in een rustieke chalet genaamd Churchill Cottage, op slecht een uurtje rijden van centrum Los Angeles. Niet alleen Churchill zelf, maar ook president Kennedy, Julia Roberts en Gwyneth Paltrow hielden er al vakantie. En jij kan hetzelfde doen, want het optrekje staat te huur. Als je zakken diep genoeg zijn, natuurlijk.

Normaal gezien is Churchill Cottage een rustig vakantiehuisje, vrij van stress. Maar voor een volle zestig minuten werd het plots het decor van een wel zeer ophefmakend interview. Eentje waarin de Britse prins Harry zijn boekje nogmaals opendeed over zijn familie, en hun vermeende gebreken. Zo beweert hij zelfs dat zijn broer, prins William, hem met geweld tegen de grond heeft geduwd. Allemaal voorproefjes van zijn nieuwe boek, ‘Reserve’, waarin hij zijn levensverhaal vertelt. Al die beweringen werden gewikt en gewogen door Anderson Cooper, de Amerikaanse journalist die Harry had uitgenodigd. Het is niet toevallig dat Cooper en zijn team bij zender CBS net dit kleine stukje luxe uitkozen als locatie. De chalet op de rustieke San Ysidro Ranch in Californië, ten midden van de wijnranken, was ooit de verblijfplaats van Winston Churchill - eerste minister van het VK tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij woonde er enkele maanden in het jaar 1912, wat het pand een directe link met Harry’s thuisland geeft.

Volledig scherm Harry in het programma '60 Minutes'. © Photo News

Bekende bezoekers

Maar niet alleen Churchill was fan. Ook JFK en zijn vrouw, Jackie Kennedy, gingen er graag op vakantie. Recenter werden ook Julia Roberts, Sandra Bullock en Gwyneth Paltrow er gespot. Die namen alleen al suggereren dat het optrekjes voorzien is van de nodige luxe, en dat klopt ook. Hoewel men gekozen heeft voor een klassieke look (compleet met vintage zetels en sprankelende lusters), moet de chalet niet onderdoen voor het meest moderne hotel.

Het interview werd opgenomen in de woonkamer, die is uitgerust met een open haard, boekenkasten die van de vloer tot het plafond rijken, en een buitendeur met uitzicht op de pittoreske tuin. In die tuin bevindt zich niet alleen een klein zwembad, maar ook een buitenlucht-regendouche. De slaapkamer blijft in thema met een klassiek hemelbed, maar heeft net als de woonkamer een flatscreen-tv.

Volledig scherm De chalet waarin Harry zijn interview opnam. © Photogenic Estate

Volledig scherm De chalet waarin Harry zijn interview opnam. © Photogenic Estate

Volledig scherm De chalet waarin Harry zijn interview opnam. © Photogenic Estate

Volledig scherm De chalet waarin Harry zijn interview opnam. © Photogenic Estate

Volledig scherm De chalet waarin Harry zijn interview opnam. © Photogenic Estate

De badkamer is een stukje kunst op zich. Het bad met pootjes heeft zicht op de achtertuin, en krijgt zoveel buitenlicht dat het voelt alsof je buiten staat te douchen. Het decor van de ruimte is daaraan aangepast, met behang en tapijt in bloementhema.

Ook Meghan

Harry is niet de enige die Churchill Cottage uitkoos als perfecte locatie voor een interview. Ook zijn vrouw, Meghan Markle, gebruikte het huisje al als achtergrond voor haar gesprek met Variety, eerder dit jaar. Ze nam ongeveer op dezelfde plek plaats als haar echtgenoot, tijdens zijn passage in ‘60 Minutes’.

Niet goedkoop

Wie zelf zin krijg om een nachtje in de chalet te spenderen, kan dat. Het pand wordt namelijk aan de lopende band verhuurd door de eigenaars van de ranch. Wie zich eraan wil wagen, moet wel diepe zakken hebben. Een verblijf is er namelijk allesbehalve goedkoop. Voor een normale kamer binnen de ranch - er zijn nog enkele andere kamers en huisjes beschikbaar - betaal je gemiddeld zo’n 2.500 euro per nacht. Laat Churchill Cottage nu het paradepaardje van het resort zijn, en dus ook het duurste. Voor één nacht ben je al snel 6.500 euro kwijt.

Als Harry en Meghan nog eens willen terugkomen met hun kinderen, is dat voor hen alvast geen probleem. Voor het boek dat Harry met het interview promootte, kreeg hij van uitgeverij Penguin Random House maar liefst 18,5 miljoen euro.

Volledig scherm De chalet waarin Harry zijn interview opnam. © Photogenic Estate

Volledig scherm De chalet waarin Harry zijn interview opnam. © Photogenic Estate

Volledig scherm De chalet waarin Harry zijn interview opnam. © Photogenic Estate

Volledig scherm De chalet waarin Harry zijn interview opnam. © Photogenic Estate

Volledig scherm De chalet waarin Harry zijn interview opnam. © Photogenic Estate

Volledig scherm Ook Meghan Markle nam haar interview met Variety op in de chalet. © YouTube

Volledig scherm De chalet waarin Harry zijn interview opnam. © Photogenic Estate

Volledig scherm De chalet waarin Harry zijn interview opnam. © Photogenic Estate

Volledig scherm De chalet waarin Harry zijn interview opnam. © Photogenic Estate