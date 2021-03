Binnenkijken bij Elizabeth: dankzij het Zoom-tijdperk krijgen we ook het interieur van de Britse Queen te zien

RoyaltyTijdens de lockdownperiode krijgen we iets meer van koningin Elizabeth (94) te zien dan we gewoon zijn. Net zoals iedereen werkt de Britse monarch op dit moment van thuis uit. Dat betekent dat ook zij zich maar al te vaak in een Zoom-meeting bevindt. Daarmee komen we er niet alleen achter dat ook de Queen weet hoe ze die technologie moet gebruiken, maar ook hoe haar interieur eruitziet.

We krijgen een mooi beeld van haar privévertrekken in Windsor Castle, waar ze tot voor kort samen met haar echtgenoot prins Philip (99) in quarantaine zat. Die laatste is momenteel opgenomen in het ziekenhuis, dus momenteel staat de Queen er even alleen voor. Dat weerhoudt haar er echter niet van om haar job te doen. Zo sprak ze pas nog met de gouverneur van Zuid-Australië via een Zoom-meeting. Die beelden werden gedeeld met het publiek, en wat blijkt? Op de achtergrond is de zitkamer van de Britse vorstin te zien.

De zitkamer van het kasteel is uitsluitend voor de koningin bedoeld en is normaal gezien afgesloten voor het publiek. Daarnaast is de kamer nog maar een handvol keren gefotografeerd. De meest recente reportage waarin de ruimte te zien was, was een portret van Elizabeth en Philip in Vanity Fair. Een uitgave die al dateert van 2016.

De kamer staat vol verzamelobjecten en hebbedingen van de koningin, waaronder opvallend veel foto’s en beelden van paarden en Corgi’s. Elizabeth is namelijk gek op de paardenraces en kweekte haar hele leven zelf honden.

Volledig scherm De Queen zit klaar voor een Zoom-gesprek. © AP

Eerder dit jaar vingen we ook al een glimp van het bureau van de koningin op, toen ze een telefoontje pleegde met eerste minister Boris Johnson. Ook hier zien we haar voorliefde voor paarden en honden terug. Zo zijn er maar liefst drie Corgi’s te zien op de voorgrond. Daarnaast zien we ook een vreemd kopje en schoteltje: ze zien eruit alsof ze van kool gemaakt zijn. De koninklijke familie staat erom bekend dat ze gekke cadeautjes met elkaar uitwisselen tijdens de kerstperiode. Royaltywatchers zijn ervan overtuigd dat het vreemde kopje zo in Elizabeths bezit is gekomen.

