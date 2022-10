“Binnen de koninklijke familie hoorde ik nooit over therapie”: prins Harry getuigt over zijn mentale gezondheid

RoyaltyEen ‘gewoon’ leven na een ‘koninklijk’ leventje, het klinkt logisch dat dat niet van een leien dakje gaat. Prins Harry (38) maakte er geen taboe van dat hij daarvoor de hulp inriep van een therapeut. Die liet hem inzien dat hij zélf de touwtjes in handen heeft om te kiezen hoe hij zijn leven leidt nadat hij uit de koninklijke familie stapte. “Ik ging door het leven denkende dat dat er maar één manier was om te leven.”

“Therapie opende mijn ogen vanaf het moment dat ik er mee startte”, begon Harry. In het gesprek met ‘Masters of Scale Summit’ stelde de prins zich bijzonder kwetsbaar op. “Ik ging door het leven denkende dat dat er maar één manier was om te leven. Therapie doorprikte die bubbel. Toen ik mijn weg naar coaching vond, barstte de volgende bubbel. Plots realiseerde ik me dat ik nu goed begrijp wat mijn eigen waarde is. Ik kreeg weer zelfvertrouwen, wat ik niet verwachtte ooit nog krijgen.”

Die verhelderende blik op het leven kwam als een totale verrassing voor prins Harry. Sterker nog, volgens hem hoorde hij binnen de koninklijke familie of tijdens zijn legerdienst nooit van therapie. Doron Weber, directeur van Alfred P. Sloan Foundation tweette daarover: “Prins Harry zegt dat hij tijdens zijn tijd in de koninklijke familie en zijn tienjarige dienst in het leger nooit de woorden ‘therapie’ of coaching’ hoorde. Daarna vielen zijn oogkleppen af en veranderde zijn leven.”

Open over mentale gezondheid

Harry en zijn vrouw Meghan Markle zijn altijd heel open geweest over het belang van mentale gezondheid. In 2017 deelde de prins nog aan ‘The Telegraph’ hoe hard de dood van prinses Diana, zijn moeder, hem tekende. “Ik kan gerust zeggen dat het verlies van mijn moeder op twaalfjarige leeftijd een serieus effect op mij had. Ik sloot de voorbije twintig jaar al mijn emoties af, wat effect had op zowel mijn privé- als werkleven. Bij verschillende gelegenheden scheelde het niet veel of ik zakte volledig in elkaar. Opgestapeld verdriet en verschillende leugens kwamen dan vanuit alle hoeken op me af.” Ook Meghan vertelde eerder over de enorme emotionele impact die ze ondervond toen ze plots in de koninklijke familie terechtkwam. “Ik wilde gewoon niet meer leven”, zei ze aan Oprah Winfrey.

