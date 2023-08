Bijna viel de Noorse monarchie: waarom koning Harald zijn grote liefde Sonja negen jaar geheimhield

Royalty Waarom koning Harald van Noorwegen ondanks serieuze gezond­heids­pro­ble­men weigert om af te treden

Zijn gezondheid laat al jaren te wensen over, maar koning Harald van Noorwegen (86) denkt nog lang niet aan z'n pensioen. Nochtans staat z’n zoon Haakon (50) te popelen om meer taken van z’n vader over te nemen, weet ‘Story NL’. “Maar aftreden is ondenkbaar”, liet de vorst eerder al optekenen. Puur plichtsbesef, of zit er meer achter? “Het is hem zo gegund om nog een aantal jaren met Sonja van het leven te genieten.”