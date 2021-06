Bijna even invloedrijk als de koningin, maar ze kan geen koffie zetten: prinses Benedikte is de stille kracht achter de Deense troon

Koningin Ingrid, de moeder van Margrethe, Benedikte en hun jongste zus Anne-Marie, die de laatste koningin van Griekenland werd, zei vaak dat haar middelste dochter de meest koninklijke was. En dat is ze nog steeds, geven zowel de huidige vorstin als Benediktes drie kinderen grif toe. Haar meter was dan ook niemand minder dan de illustere Britse Queen-Mother. Zoon Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg vertelt dat zijn vader er na diens huwelijk met Benedikte van versteld stond hoever ze van ‘het normale leven’ verwijderd was: de prinses kon en wou niet koken en wist zelfs niet hoe je koffie moest zetten. Zelf vindt ze dat er ‘een sluier van de fijnste, dunste tule’ tussen royals en het volk moet hangen, en dat mensen met recht en reden verwachten dat er een bijzondere zweem rond gekroonde hoofden hangt. Bij haar 75ste verjaardag twee jaar geleden zei prinses Benedikte dat royals “geen deel van de jetset zijn en dat nooit mogen zijn. Ik denk dat er een saaie tendens in de pers is om ons voor te stellen alsof we filmacteurs zijn. Het mag wat ouderwets zijn, maar dat is onze rol niet”.