Bijna 150.000 euro per jaar aan leergeld alleen: zo studeren de kinderen van koning Filip en Mathilde

ROYALTY Deze Vlaming studeerde zelf aan universi­teit van prinses Elisabeth: “Harry Pot­ter-boe­ken gebaseerd op deze school”

1 september Kroonprinses Elisabeth (19) zal vanaf oktober studeren aan het Lincoln College in de Engelse stad Oxford. Hoe zal haar leven eruitzien de komende jaren? Gaat het er aan de prestigieuze universiteit echt aan toe zoals in de films van Harry Potter en de televisieserie ‘Inspector Morse’? De Vlaming Ward Yperman (29), die zelf les volgde aan het Lincoln College, geeft ons een unieke inkijk: “Je wordt direct persoonlijk omringd en opgenomen in een gemeenschap. Het is bijna zoals familie.”