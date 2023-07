Bezoek van Meghan Markle aan boerenmarkt zorgt voor ophef: "Ze heeft de regels gebroken”

Royalty Waarom koning Charles en koningin Camilla weigeren om naar Buckingham Palace te verhuizen

Hij is al meer dan tien maanden koning van Engeland, maar Charles (74) heeft nog steeds zijn intrek niet genomen in Buckingham Palace. De vorst geeft er de voorkeur aan om in Clarence House te blijven wonen, waar hij al 19 jaar woont met koningin Camilla (75). Dit ondanks de renovatie van Buckingham Palace ter waarde van 433 miljoen euro, die door de Britse belastingbetaler wordt betaald. Wat verhindert Charles om te verhuizen?