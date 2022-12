Beyoncé stuurde Meghan Markle emotioneel bericht na Oprah-interview

Royalty Meghan Markle wil haar ‘herkenbare’ kant tonen op Netflix, maar dat lukt haar niet vanwege één detail

Meghan Markle laat haar meest kwetsbare kant zien in de eerste trailer van de Netflixdocu ‘Harry & Meghan’. Een poging om herkenbaar over te komen, zo menen experts, maar kijkers denken daar anders over. En dat komt door één detail dat zichtbaar is in die trailer.

