Bevestigd: Harry én Meghan komen naar Nederland voor de Invictus Games

Royalty Meghan Markle vertelt in eerste podcast ongecensu­reerd over stereoty­pes tegenover vrouwen

Meghan Markle (40), de hertogin van Sussex, praat in haar aanstaande podcast ‘Archetypes’ ongecensureerd over stereotypes waar vrouwen mee te maken krijgen. Dat vertelt de vrouw van de Britse prins Harry (37) in een voorproefje dat donderdag online is gezet.

24 maart