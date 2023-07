Betrapt op cocaïne en orale seks: hoe “verontrustende tapes” van Britse royal het koninklijk paleis deden daveren

Royalty Gruwelijk vermoord met haar familie of als enige overlever gevlucht: dit is het echte verhaal van Anastasia Romanov

Overleefde de Russische Anastasia Romanov in 1918 de moord op haar familie? Het is een vraag die de wereld jarenlang bezighield. Met dank aan een mysterieuze jonge vrouw die twee jaar later zelfmoord wilde plegen in Berlijn. Wat gebeurde er echt met Anastasia? Waarom geloofden mensen niet dat ze dood was? En wie was die zwijgzame vrouw uit Berlijn? “De fouten die ze maakte, waren niet allemaal toe te schrijven aan vergeetachtigheid.”