Beslissende uitspraak voor prins Andrew zal volgens rechter "best snel" vallen

RoyaltyHet is bang afwachten voor de Britse prins Andrew, sinds de hoorzitting in New York waarmee zijn advocaten een eventuele procedure wegens seksueel misbruik tegen hun cliënt wilden stoppen. Rechter Lewis Kaplan, die de zaak dinsdag behandelde, zei dat hij “best snel” met een oordeel komt. Maar de advocaten van de prins lijken vooralsnog hun doel niet te hebben bereikt.

De rechter leek volgens waarnemers niet onder de indruk van het voornaamste argument van Andrews advocaten waarom de klager, de 38-jarige Virginia Giuffre, geen poot zou hebben om op te staan. Giuffre zou geen zaak tegen de 61-jarige prins mogen aanspannen, omdat ze in 2009 een deal heeft gesloten met de voornaamste spil in het misbruikschandaal, de in 2019 overleden zakenman Jeffrey Epstein. Zij zou daarbij afstand hebben gedaan van haar recht om anderen in de affaire aan te klagen.

Rechter Lewis Kaplan maakte echter een opmerking over de deal, die erop wijst dat hij die overeenkomst tussen Giuffre en Epstein geen obstakel vindt voor een proces tegen prins Andrew. Hij maakte de opmerking dat de deal uitsluitend Epstein en Giuffre aangaat en bovendien geheim werd gehouden.

‘Onduidelijke claims’

De advocaten van Andrew hadden ook het argument dat Virginia - die zegt als tiener in 2001 drie keer te zijn misbruikt door de prins - nog steeds niet helemaal heeft duidelijk gemaakt wat haar precies werd aangedaan en waar en wanneer dat gebeurde. Dat zou eerst duidelijk moeten bepaald worden, betoogden de raadslieden van de prins. Rechter Kaplan zei daarop dat de advocaten zeker een goed punt hadden met deze claim, maar dat het volgens de wet nu eenmaal niet nodig is om dat allemaal in de aanklacht te specificeren. Het moet tijdens de procedure zelf betwist worden.

Een belangrijk gegeven voor het slagen van Andrew claim is de deal met Epstein uit 2009. In deze net vrijgegeven overeenkomst staat dat ze een half miljoen dollar (bijna 445.000 euro) van Epstein heeft gekregen en in ruil geen klachten tegen hem zou indienen. Daarbij werd ook uitdrukkelijk vastgelegd dat Giuffre geen juridische stappen meer onderneemt “op basis van klachten die ze had of heeft” tegen de entourage van Epstein. Die wordt omschreven als “volwassen mannelijke leeftijdsgenoten, onder wie royals, politici, academici, zakenmensen en/of andere professionele en persoonlijke kennissen” van Epstein.

Giuffre, die als tiener Virginia Roberts heette, wil een ‘volwaardige’ rechtszaak kunnen aanspannen tegen de zoon van de Britse koningin. Zij zegt dat hij haar als 17-jarige zou hebben misbruikt. Dat was in de kringen van de steenrijke zakenman en zedendelinquent Epstein, die in 2019 zelfmoord pleegde in een cel in een huis van bewaring in New York. Giuffre diende vorig jaar een klacht in. Ze baseert haar claims op klachten die ze na het sluiten van de overeenkomst heeft gekregen, zoals emotionele problemen. Prins Andrew heeft alle beschuldigingen tegengesproken en stelt dat Giuffre geld probeert af te troggelen.

