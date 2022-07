Beroering in Zweden nadat man van prinses Madeleine vlak voor belangrijk feest vertrekt: “Onbegrijpelijk”

RoyaltyIn Zweden is beroering ontstaan over de Brits-Amerikaanse Chris O’Neill (48), de man van prinses Madeleine (40). Hij was naar Zweden afgezakt om er de zomervakantie met de koninklijke familie door te brengen, maar vlak voor het verjaardagsfeest van kroonprinses Victoria (45) vloog hij plots terug naar de Verenigde Staten.

In de afgelopen weken waren alle Zweedse royals bij elkaar op Öland, een eiland aan de zuidoostkust van Zweden. De afgelopen week was, met de viering van de 45e verjaardag van Victoria, het jaarlijkse hoogtepunt van de vakantie. Ook prinses Madeleine en haar man kwamen naar het eiland, en hij vertelde in een zeldzaam interview hoe het voelde om weer in Zweden te zijn: “Het is fantastisch om terug te zijn, en om op plaatsen te komen waar ik nog nooit ben geweest, het is een prachtig land”, zei Chris tegen ‘Expressen’. “We zijn hier om tijd door te brengen met de familie van mijn vrouw en vrienden te ontmoeten. We hebben ze de afgelopen drie jaar niet zo veel gezien.”

Vlak voor het verjaardagsfeest van kroonprinses Victoria van start ging, was O’Neill echter alweer vertrokken. “Tot grote verbazing van velen was de echtgenoot van prinses Madeleine, Chris, niet aanwezig”, schreef royaltysite ‘Svenskdam’. “Die beslissing kwam onverwacht, aangezien hij recent met zijn gezin in Zweden was aangekomen en het daarom logisch leek dat hij één van de belangrijkste dagen van het jaar ook zou bijwonen.”

De hoofdredacteur van tijdschrift ‘Svensk Damtidning’ liet dan weer weten het “onbegrijpelijk” te vinden dat Chris het verjaardagsfeest liet schieten. “In mijn ogen moet het wel iets heel belangrijks zijn wat hij moest doen”, schreef hij. “Hoe meer ik erover nadenk, hoe onbegrijpelijker het wordt. Ik vraag me af wat hij moet doen, dat niet via de computer van Öland kan worden afgehandeld.” Ook andere media spraken hun verbazing uit over het feit dat Chris ontbrak tijdens het feest voor kroonprinses Victoria.

Chris O'Neill en zijn echtgenote, prinses Madeleine van Zweden.

'Weg om te werken'

Het Zweedse hof was er evenwel snel bij om alle speculaties van tafel te vegen. “Chris probeert zoveel mogelijk deel te nemen aan de activiteiten van de koninklijke familie. Maar nu kan dat helaas niet omdat hij een paar dagen in Amerika zal zijn om te werken”, reageerden ze in een verklaring. Chris O’Neill werkt in Florida in de financiële sector.

De hoofdredacteur van ‘Svensk Damtidning’ vindt echter dat de bankier een eigenaardige keuze heeft gemaakt: “Dat Chris O’Neill ervoor kiest om te werken, in plaats van deel te nemen aan het grootste koninklijke evenement van het jaar, valt natuurlijk op. Het gaat om prioriteiten en Chris heeft er deze keer voor gekozen om zijn job voorrang te geven op de koninklijke familie. Dat plaatst prinses Madeleine in een lastig parket. Zij weet hoeveel het Zweedse volk om haar geeft en wil natuurlijk met alle gezinsleden kunnen pronken.”

Als man van prinses Madeleine mag Chris O’Neill zich prins noemen, maar dat wil hij niet. Verder gaf hij ook al aan er niet van te houden om op de voorgrond te treden tijdens koninklijke aangelegenheden. Hij keert later nog wel terug naar Zweden om verder vakantie te vieren met zijn gezin.

